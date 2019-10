Atalanta-Udinese è stata la gara valida per la 9ª giornata di Serie A che è andata in scena all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. I ragazzi di Gasperini hanno pareggiato la rocambolesca partita dell'Olimpico contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, mentre hanno perso il match di Champions League in casa del City di Guardiola. Una vittoria, invece, per l'Udinese, che ha superato di misura il Torino. La Dea travolge i bianconeri con un clamoroso 7-1. Dopo il gol di Okaka, i ragazzi di Gasperini vanno a segno con Muriel (tripletta), Ilicic (doppietta), Pasalic e Traore.

