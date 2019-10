Ancora Nicolò Zaniolo, sempre lui. Dopo il gol rifilato al Borussia Moenchengladbach in Europa League, il centrocampista classe 1999 si è ripetuto nella vittoria per 2-1 della Roma contro il Milan segnando il gol decisivo.

Durante l'esultanza, l'ex Inter ha baciato la maglia e poco dopo al Curva Sud ha iniziato a intonare un coro contro Fabio Capello.

Il motivo? Le parole di Don Fabio rivolte a Sebastiano Esposito ("non fare come Zaniolo") dopo Inter-Borussia Dortmund. E poco dopo la rete il commentatore di Sky Sport Lele Adani ha elogiato così Zaniolo:

A fine gara sono arrivate anche le partite del protagonista a Sky Sport:

Abbiamo fatto una buona fase offensiva. Bisogna continuare così, ora c'è l'Udinese e dobbiamo conquistare altri tre punti. Questa è stata una bellissima serata per me ma soprattutto per la squadra. Io penso ad allenarmi giorno dopo giorno pensando a migliorare. Poi lascio parlare il campo. Il pubblico è fantastico e sempre presente in ogni occasione. Devo ringraziarlo per gli applausi che mi riserva ogni domenica anche quando magari gioco meno bene. Li ringrazio e spero di farli esultare altre volte. Champions? Noi pensiamo sempre a vincere, se non ci viene l'importante è aver dato tutto. Ora pensiamo a vincere a Udine e vincerle tutte