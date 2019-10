Al gol di Kane dopo un minuto rispondono Henderson e Salah e permettono la rimonta.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 19:27 | aggiornato 27/10/2019 19:32

La "rivincita" dell'ultima finale di Champions League si trasforma più che altro in una conferma. Ad Anfield Road sono i padroni di casa del Liverpool ad avere la meglio in questo big match della decima giornata di Premier League, nonostante il Tottenham fosse passato in vantaggio per primo.

Ci aveva pensato Harry Kane a sbloccare il risultato dopo appena un minuto di gioco, con un colpo di testa da due passi dopo un bel tiro (deviato) di Son da fuori area che si era andato a stampare sulla traversa. Il primo tempo si è concluso con gli Spurs in vantaggio, ma nel secondo tempo è arrivata la reazione dei Reds.

Premier League, Liverpool-Tottenham 2-1

Prima ci ha pensato Henderson a riportare la situazione in parità al 52' con un bel sinistro dal limite dell'area piccola, mentre al 75' è stato Salah a completare la rimonta su calcio di rigore (assegnato per fallo di Aurier su Mane). Non eccezionale l'esecuzione dell'egiziano (Gazzaniga è rimasto fermo fino all'ultimo e anche dopo il tiro), ma efficace.

È la rete del 2-1 definitivo, che rilancia ancora di più il Liverpool nella corsa per la vittoria della Premier League dopo l'ultimo pareggio in casa del Manchester United.