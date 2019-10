Premier League, Arsenal-Crystal Palace: polemica del capitano Gunners con i tifosi.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 19:51 | aggiornato 27/10/2019 19:59

È il minuto 61 della partita di Premier League tra l'Arsenal e il Crystal Palace, quando il tecnico dei Gunners, Unai Emery, richiama in panchina il suo capitano, Granit Xhaka. La prova non esaltante del centrocampista non è stata molto apprezzata (eufemismo) dai tifosi dell'Arsenal, che non hanno mancato di farglielo notare accompagnando la sua uscita con dei fischi.

Sentendo la contestazione in atto, Xhaka ha deciso di rispondere polemicamente, prima invitando il pubblico dell'Emirates Stadium a fischiare ancora di più, poi portandosi la mano all'orecchio come dire "non vi sento" e infine, una volta uscito dal rettangolo di gioco per lasciare spazio a Bukayo Saka, togliendosi la maglia polemicamente, prima di rientrare negli spogliatoi. Ecco qui di seguito il video dell'accaduto nel corso della partita di Premier League tra Arsenal e Crystal Palace: