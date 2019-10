Al termine del match anche la stella dei Rockets ci scherza su: "Per fortuna che ho la barba...".

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 11:04 | aggiornato 27/10/2019 12:10

Episodio curioso e divertente al termine del primo tempo di Houston-New Orleans, partita di Nba disputata nella notte italiana: uno dei due protagonisti è stato James Harden, stella dei Rockets, l'altro il suo avversario Josh Hart, dei Pelicans.

Il tutto è accaduto quando il primo, frustrato per non essere riuscito a prendersi un tiro pulito prima della sirena (e forse anche per un potenziale intervento dell'arbitro non arrivato) ha lanciato fortissimo il pallone a terra per sfogarsi.

Anche nel caso in cui non fosse un esperto di fisica, però, avrebbe dovuto quantomeno ipotizzare che il pallone dopo essere stato scaraventato al suolo sarebbe tornato in alto, invece non ha considerato questo dettaglio e la sfera gli è finita, con altrettanta violenza, sul volto.

Nba, auto-pallonata in faccia di Harden, la reazione di Hart

Facendo finta di niente si è girato e si è diretto verso la panchina ed è qui che è entrato in gioco Josh Hart. La reazione del giocatore Nba dei New Orleans Pelicans, infatti, è diventata immediatamente virale.

Uno sguardo prolungato e interdetto del numero 3 - come a voler dire "ma che ha fatto questo?" - che è tutto un programma e che diventerà certamente un meme di tendenza. Al termine del match lo stesso James Harden ci ha scherzato su: "Per fortuna che almeno ho la barba...".