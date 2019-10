A prescindere da quale sarà il responso medico per il 28enne francese, in ogni caso è un momento molto complicato per il Napoli a livello difensivo, visto che nella partita contro la Spal Ancelotti aveva dovuto fare a meno di Mario Rui, Hysaj e Manolas.

Si tratterebbe tra le altre cose di un déjà vu per il Napoli a Ferrara in una partita di Serie A : su quello stesso campo, il 23 settembre del 2017, Arkadiusz Milik si ruppe il crociato anteriore del ginocchio destro.

Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, ha riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio destro. Il difensore azzurro domani si sottoporrà ad esami per stabilire l'entità dell'infortunio.

Piove sul bagnato per il Napoli . L' infortunio riportato da Malcuit nel corso della partita di Serie A a Ferrara contro la Spal potrebbe essere più grave del previsto. Subito dopo il termine dell'incontro Ancelotti aveva detto di non sapere di cosa si trattasse e il club azzurro aveva diffuso un comunicato che lasciava aperta ogni possibilità:

