Cal Crutchlow e Jack Miller hanno completato il podio con lo spagnolo.

27/10/2019

Marc Marquez ha vinto anche il MotoGP d'Australia. Lo spagnolo si è piazzato davanti a Cal Crutchlow e Jack Miller, che hanno completato il podio. Grande delusione per Maverick Vinales, che è caduto durante l'ultimo giro, mentre era in seconda posizione. Ottimo quarto posto invece per Francesco Bagnaia, primo degli italiani. Finisce in sesta posizione Andrea Iannone, settima per Andrea Dovizioso, ottava per Valentino Rossi.

Per quanto riguarda Marquez, già campione del mondo MotoGP, si tratta della sua undicesima vittoria stagionale, la quinta consecutiva. Numeri sempre più da record di un pilota entrato nella storia delle due ruote e destinato a scriverne ancora nuove pagine nei prossimi anni.

Con Vinales eravamo al limite con le gomme nel finale di gara. Non è stato facile batterlo ma ci sono riuscito, ho rischiato tanto. Per me non c'era niente in gioco e per questo ho potuto rischiare. Quando Vinales ha iniziato a spingere è stato il momento più critico, sapevo che non dovevo arrendermi. Ma standogli dietro negli ultimi cinque giri la mia fiducia è cresciuta ed ero in grado di superarlo nel finale. Dopo averlo superato mi aspettavo una sua contromossa e ho difeso l'interno. Penso che se mi avesse superato, forse ci sarebbe stata un'ultima curva a mio favore. Ma non sapevo fosse caduto, l'ho saputo solamente a curva-2 dopo aver concluso la gara. Il team ha la stessa fame che ho io, con questo ci si contagia. Ogni singola gara provo a fare il 100%.

Moto Gp, le classifiche

Ecco le classifiche dopo la diciassettesima gara della stagione in Australia:

MotoGp d'Australia:

Marc Marquez (Spa/Honda) in 40'43"729 Cal Crutchlow (Gbr/Honda) +11.413 Jack Miller (Aus/Ducati) +14.499 Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) +14.554 Joan Mir (Spa/Suzuki) +14.817 Andrea Iannone (Ita/Aprilia) +15.280 Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) +15.294 Valentino Rossi (Ita/Yamaha) +15.841 Alex Rins (Spa/Suzuki) +16.032 Aleix Espargaro (Spa/Aprilia) +16.590 ...

Classifica piloti: