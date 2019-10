Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio d'Australia, classe Moto3 e conquistato così il titolo iridato. Favorito anche dalla caduta, dopo pochi giri, del rivale Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team), il toscano della Leopard Racing ha sfruttato l'occasione e riportato in Italia il titolo. Sul podio di Phillip Island finiscono pure Marcos Ramirez (Leopard Racing) e Albert Arenas (Angel Nieto Team).

L'ultimo italiano a trionfare nella categoria delle cilindrate minori (allora denominata classe 125) era stato Andrea Dovizioso nel 2004. Così Lorenzo Dalla Porta ha parlato al termine del Gran Premio di Australia:

È veramente incredibile. Non ci credo ancora. Quando ho visto Canet cadere, mi sono detto: provo a vincere. Pensavo che fosse bello, ma è ancora più bello. Ancora non me ne rendo conto, ci dormo su stanotte, metabolizzerò e domattina capirò che sono campione del mondo. In alcuni momenti non me lo sarei mai aspettato, ora troppe emozioni tutte insieme. La dedica? A mia nonna Nicoletta, era speciale. Per tutta la vita mi ha appoggiato, così come mio padre. Abbiamo fatto una lunga strada per arrivare fino a qui, tanta fatica, tanti momenti di sofferenza. Ma ci ho creduto, lui a volte ancora più di me. È bello essere qui a condividere tutta questa emozione.