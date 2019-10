Il Manchester United continua ad avere un pessimo feeling con i calci di rigore. Dopo gli errori di Paul Pogba e Marcus Rashford, arrivati rispettivamente alla seconda giornata di Premier League nell'1-1 contro il Wolverhampton e alla terza nella sconfitta per 2-1 contro il Crystal Palace, i Red Devils sono tornati a sprecare un tiro dal dischetto. Anzi, due nella stessa partita.

Nel match valido per la decima giornata, giocata sul campo del Norwich e vinta 3-1, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer ha sbloccato la gara al 21' con McTominay e al 28' ha avuto la chance del 2-0 dagli undici metri. Peccato che Rashford, dopo due trasformazioni di fila, sia tornato a sbagliare facendosi ipnotizzare da Tim Krul. L'attaccante inglese si è fatto perdonare al 30', quando col piatto destro ha siglato il 2-0.

Al 43' lo United si è procurato un altro rigore. Stavolta si è preso la responsabilità Anthony Martial, che ha fatto fare un'altra bella figura a Krul (l'ultimo a parare due rigori nella stessa partita di Premier League era stato Maarten Stekelenburg in un Everton-Manchester City dell'ottobre 2016). Ma, come il compagno, anche il francese ha poi trovato su azione la via della rete al 73' con uno splendido tocco sotto.

Con gli errori di oggi, sono tre i giocatori che hanno sbagliato almeno un rigore in stagione con la maglia dello United. Non succedeva dal 2012/13, quando in una singola annata fallirono almeno una volta un tiro dal dischietto van Persie, Rooney e il Chicharito.

