Il centravanti polacco adesso punta il primato della leggenda Gerd Muller.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 10:14 | aggiornato 27/10/2019 10:19

Robert Lewandowski firma un altro record di gol: mai nessuno era riuscito ad andare a segno nelle prime 9 giornate di Bundesliga. Ci è riuscito il centravanti del Bayern Monaco, arrivato già a quota 13 reti in questo campionato e ora punta con decisione al record di reti totali, quello detenuto dalla leggenda Gerd Muller (arrivato a 40 in un singolo campionato).

Quando gli è stato domandato al termine della partita di Bundesliga, però, Lewandowski ha preferito mantenere il focus sul breve termine:

Non ne voglio sapere nulla, voglio restare concentrato e segnare.

Bundesliga, Lewandowski stabilisce un altro record

Considerando anche le coppe, inoltre, Lewandoski ha messo la sua firma su 13 partite delle 14 disputate in stagione dal Bayern Monaco, mancando all'appello solo nella finale di Supercoppa di Germania persa 2-0 con il Borussia Dortmund.

Per il resto il polacco - già a quota 19 gol in stagione - ha segnato in tutte e tre le gare di Champions League giocate finora (Stella Rossa, Tottenham e Olympiakos, doppiette nelle ultime due) e pure nella sfida di Coppa di Germania giocata contro il Energie Cottbus. Numeri da record, per un centravanti che sa segnare in ogni modo. E che anche se non lo dice, ha messo nel mirino la leggenda Muller.