Giornalista spagnolo contro il calcio femminile

Che percentuale di calciatori di prima divisione del calcio femminile riesce arrivare dal corner alla porta? Non hanno forza. È come nel tennis, dove il numero 50 del ranking mondiale maschile vincerebbe 6-0, 6-0 con la numero uno femminile. Un alto funzionario dell'Atletico Madrid mi ha detto che le squadre del loro settore giovanile vincerebbero 10-0 contro la prima squadra femminile.

Il giornalista José María García è stato invitato dal Grupo Risa della Cadena COPE e ha analizzato, tra le altre cose, il fenomeno del calcio femminile, dal quale ha voluto prendere fortemente le distanze, andando controcorrente con quanto invece sta accadendo in ogni parte del mondo, dove si sta cercando di incentivare gli investimenti e l'attenzione sul "calcio in rosa".

