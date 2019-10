Formula 1, GP Messico 2019: segui la diretta live della gara

Tutti gli aggiornamenti sull'attesa gara del Gran Premio del Messico 2019 di Formula 1. Grande battaglia tra Ferrari, Mercedes e Red Bull.

di Matteo Bellan - 27/10/2019 20:02 | aggiornato 27/10/2019 21:45

Formula 1, GP Messico 2019: diretta live e risultati gara

65/71 - Hamilton torna a rimettere 2"5 tra sé e Vettel, che ha 1"4 su Bottas.

64/71 - Vettel si avvicina a Hamilton, il gap è di 2".

62/71 - Hamilton ha circa 2"5 su Vettel, che ha preso qualche metro su Bottas. Leclerc a 2"7 dal finlandese.

60/71 - Ritiro per Raikkonen con l'Alfa Romeo. Ricciardo insidia la settima posizione di Perez.

LAP 60/71



Kimi comes in to retire - his sixth non-score in a row 💔#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/5nSxSEYjD8 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

59/71 - Hamilton ha 2"9 su Vettel, seguito da vicinissimo da Bottas. Leclerc dopo un errore ha perso tempo ed è a 3" da Valtteri.

57/71 - Hamilton ha 2"1 su Vettel, tallonato sempre da Bottas. Leclerc a 2"6 dal finlandese. Albon distante al quinto posto, ma con margine su Verstappen. In top 10 pure Perez, Ricciardo, Hulkenberg e Stroll.

55/71 - Bottas ha preso Vettel e può usare il DRS. Leclerc a 3" da Valtteri.

54/71 - Leclerc fa il giro veloce e si porta a 5" da Bottas, che è sempre a 1" da Vettel. Hamilton ha un margine di 2"5 su Seb.

52/71 - Bottas vicino a Vettel. Ai piloti Ferrari viene chiesto di risparmiare benzina, dunque le prestazioni ne risentiranno.

51/71 - Ricciardo rientra per montare gomme gialle medie e torna in pista ottavo. Invece Norris si ritira, problemi, era comunque ultimo.

50/71 - Hamilton ha un vantaggio di 2" su Vettel, che a sua volta ha 1"3 su Bottas. Leclerc a 7" da Valtteri. Il giro più veloce della corsa è di Albon, quinto.

48/71 - Hamilton ha 2"2 su Vettel, che ha Bottas in avvicinamento. Da segnalare che c'è Ricciardo sesto con gomma dura senza essersi ancora fermato, dovrà farlo per regolamento però è impressionante.

Valtteri Bottas recupera su Sebastian Vettel e Lewis Hamilton

47/71 - Vettel a 2"8 da Hamilton e con Bottas dietro a 2".

45/71 - Rientra Albon, ora c'è Vettel secondo a 3" da Hamilton. Pure Bottas e Leclerc passano davanti al pilota Red Bull.

43/71 - Leclerc rientra per l'ultima sosta, monta gomme dure ma il pit-stop è lento e perde circa 3". Charles torna in pista quinto dietro Bottas di 10". Invece Hamilton è il leader della corsa.

LAP 43/71



Leclerc finally pits from P1, but it's *another* slow stop!



The rear-right just didn't want to attach... he rejoins fourth#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/4FIKj6QVIH — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

42/71 - Vettel a 1"2 da Albon. Verstappen settimo dopo aver passato Perez. In top 10 ci sono pure Kvyat e Hulkenberg.

40/71 - Vettel fa il giro veloce, vuole andare a riprendere Albon: solo 2" tra loro. Leclerc ha 8"8 su Hamilton.

38/71 - La Ferrari reagisce facendo rientrare Vettel, pneumatici bianchi hard pure per lui. Seb tiene la posizione su Bottas, è quarto e deve riprendere Albon adesso. Il leader della corsa è Leclerc, che ha circa 8" su Hamilton ma deve fare un'altra sosta per regolamento. Verstappen nono, ha passato Kvyat e prosegue nella rimonta.

37/71 - Vettel prosegue, mentre Bottas rientra a montare gomme dure hard per provare l'undercut su Seb. Il finlandese torna in pista quinto dietro Albon.

36/71 - Vettel sta perdendo, Bottas è arrivato a 3" da lui. Seb ha trovato i doppiati Sainz e Kvyat ad ostacolarlo.

Sebastian Vettel sta tardando il pit-stop per avere gomma più prestazionale nel secondo stint

33/71 - Vettel ha 5"3 di margine su Bottas, 11"5 su Leclerc e 18"3 su Hamilton.

32/71 - Sainz viene superato pure da Hulkenberg.

31/71 - Verstappen infila Sainz ed è decimo, in zona punti.

29/71 - La top 10 ora è la seguente: Vettel, Bottas, Leclerc, Hamilton, Albon, Ricciardo, Stroll, Perez, Kvyat, Sainz.

27/71 - Vettel continua ad allungare il suo stint, stessa scelta di Bottas. Leclerc è terzo e sembra in difficoltà, Hamilton sta recuperando ed è a 6" da Charles.

25/71 - Hamilton con pneumatici nuovi vola, Vettel non è rientrato per la sosta. Pure Bottas, ora secondo, prosegue.

24/71 - Hamilton si è fermato e ha montato gomma bianca dura. Rientra quarto dietro Leclerc.

Lewis Hamilton si ferma a cambiare gomme, monta le bianche dure

22/71 - Vettel leader della corsa con 1"6 su Hamilton. Intanto nella sosta di Giovinazzi c'è un errore e il pilota italiano perde molto tempo. Verstappen è tredicesimo.

21/71 - Si ferma l'idolo di casa Perez, passa Ricciardo in sesta piazza. Il messicano rientra decimo. Davanti ha Stroll, Giovinazzi e Kvyat.

20/71 - Vettel e Hamilton distanziati sempre da circa 2", non si fermano e probabilmente la loro strategia è quella di fare una sosta sola, a differenza di Leclerc e Albon.

18/71 - Da segnalare il terzetto Perez-Ricciardo-Hulkenberg in lotta per la sesta posizione.

16/71 - Leclerc si ferma e gli vengono messi pneumatici gialli medi, rientra quarto dietro Bottas. In testa c'è Vette con Hamilton a circa 2". Pure Sainz ha fatto pit-stop montando gomme bianche dure, rientrato quattordicesimo perdendo la posizione su Kvyat che si era fermato prima.

14/71 - Albon rientra per montare un altro treno di gomme gialle medie. Torna in pista sesto attaccato a Sainz. Intanto Hamilton è terzo.

13/71 - Norris fa il pit-stop, riparte ma non gli era stata fissata bene la gomma anteriore sinistra e la monoposto deve essere riportata indietro dagli uomini del team. Lando riesce a ripartire, ma corsa compromessa.

12/71 - Leclerc ha 1"9 su Vettel, che ora ha Albon molto vicino. Hamilton a 1" dal pilota Red Bull.

Charles Leclerc leader della corsa del Messico

10/71 - Perez supera Kvyat e si prende l'ottavo posto.

9/71 - Ferrari sempre in testa, ma il vantaggio su Albon non è elevato. Hamilton a 1 secondo dal pilota Red Bull. In top 10 anche Bottas, Sainz, Norris, Kvyat, Perez e Ricciardo.

7/71 - Bottas scavalca anche Sainz, ora è quinto. Verstappen è ventesimo, dunque ultimo. Ha montato gomme bianche dure per fare uno stint lungo e sperare di recuperare posizioni.

6/71 - Leclerc con poco più di 1 secondo di vantaggio su Vettel. Albon non è distante e Hamilton recupea. Bottas supera Norris e si prende la sesta piazza.

5/71 - Bottas sul rettilineo principale ripassa Verstappen. Il pilota Red Bull rallenta per una foratura, la gomma è partita! Nel passare Bottas prima è arrivato il contatto decisivo. Corsa compromessa per lui.

LAP 5/71



VERSTAPPEN PUNCTURE 😩



From the highs of Saturday... the Dutchman drops to last place#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/yyL4lb9Mwy — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

4/71 - Leclerc davanti a Vettel, poi Albon terzo. Hamilton supera Sainz, è quarto adesso. Super sorpasso di Verstappen su Bottas, è settimo e insegue Norris.

3/71 - Tolta la Virtual Safety-Car, la gara riprende normalmente.

2/71 - VIRTUAL SAFETY-CAR.

1/71 giri - Al via Leclerc tiene la posizione su Vettel, mentre dietro Hamilton e Verstappen si toccano perdendo delle posizioni. Terzo Albon, davanti a Sainz. Lewis quinto a precedere Norris, Bottas, Verstappen, Kvyat e Gasly.

20:10 - Parte il giro di formazione! I primi sei sono tutti con gomma gialla media.

20:05 - Ricordiamoci che oggi Hamilton può laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera.

Lewis Hamilton will start from P3 on Sunday, with Valtteri Bottas in P6



Reminder: Hamilton must outscore his team mate by 14 points if he is to seal a sixth world title at the #MexicoGP 🏆#F1 🇲🇽 pic.twitter.com/b4TUpQto3Z — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Ore 20:00 - Mancano solamente 10 minuti allo start! Le monoposto sono schierate sulla griglia di partenza con i piloti in stato di massima concentrazione.

Hamilton e Verstappen sul passo gara sembrano essere i più forti in Messico

F1, il riepilogo dopo le qualifiche

Ci avviciniamo all'attesa gara del Gran Premio del Messico 2019 di Formula 1. Difficile fare previsioni sull'esito finale della corsa, visto che i valori di Ferrari, Mercedes e Red Bull sembrano abbastanza vicini sull'Autodromo Hermanos Rodríguez di Mexico City. Sembrano esserci le premesse per una bella battaglia che può emozionare i tanti tifosi presenti sulle tribune.

Grazie alla retrocessione di tre posizioni di Max Verstappen, conquistatore inizialmente della pole position, a partire dalla prima fila sono le rosse di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. I due piloti Ferrari sul passo gara, però, sono sembrati meno competitivi sia dell'olandese della Red Bull che delle Mercedes. Lewis Hamilton apre la seconda fila, condivisa con il già citato Verstappen. Dietro di loro ci sono i compagni Alexander Albon e Valtteri Bottas. Quest'ultimo è andato a sbattere all'ultima curva del suo time-attacck in qualifica mentre stava migliorando e sarebbe riuscito a partire più avanti.

Dietro i tre top team spicca la McLaren, che occupa la quarta fila con Carlos Sainz e Lando Norris. Alle loro spalle le Toro Rossi di Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Seguono il pilota di casa Sergio Perez su Racing Point e Nico Hulkenberg. Solo tredicesimo Daniel Ricciardo con la seconda delle Renault, partirà affiancato alla Alfa Romeo di Kimi Raiikkonen. Scatta invece quindicesimo l'italiano Antonio Giovinazzi. Di seguito il riepilogo della griglia di partenza della gara di F1 in Messico.

PRIMA FILA

1 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

2 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

SECONDA FILA

3 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

4 Max Verstappen (Ola/Red Bull/Honda)

TERZA FILA

5 Alexander Albon (Tai/Red Bull/Honda)

6 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

QUARTA FILA

7 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren/Renault)

8 Lando Norris (Ing/McLaren/Renault)

QUINTA FILA

9 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso/Honda)

10 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso/Honda)

SESTA FILA

11 Sergio Perez (Mes/Racing Point/Mercedes)

12 Nico Hulkenberg (Ger/Renault)

SETTIMA FILA

13 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)

16 Lance Stroll (Can/Racing Point/Mercedes)

NONA FILA

17 Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari)

18 Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari)

DECIMA FILA

19 George Russell (Ing/Williams/Mercedes)

20 Robert Kubica (Pol/Williams/Mercedes)