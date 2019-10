Formula 1, Messico: Verstappen e la bandiera gialla

È una grande delusione ricevere una penalità in griglia per la gara, le Ferrari saranno molto veloci, quindi la durata delle gomme sarà importante, ma abbiamo una macchina davvero buona. Mi aspetto una lotta ravvicinata.

Tre posizioni in meno, addio pole position. Verstappen partirà quarto nel gran premio di Formula 1 del Messico per non aver rallentato dopo l'incidente di Valtteri Bottas alla curva 17, nel corso della Q3. Le immagini hanno dimostrato immediatamente che il pilota Red Bull si fosse reso perfettamente conto della situazione, segnalata peraltro dalla bandiera gialla (manuale, non elettronica).

Il pilota olandese dice di non essersene accorto, ammettendo di non aver rallentato di proposito.

