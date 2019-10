La direzione gara non ha perdonato la sua uscita a vuoto successiva in conferenza stampa, quando ha ammesso candidamente il tutto e così lo a retrocesso nella notte di tre posizioni in griglia di partenza e due punti sulla patente.

Si è rovinato un sabato praticamente perfetto, Max Verstappen. Nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico il pilota olandese ha voluto tentare il giro record nonostante le bandiere gialle esposte all'ultima curva (per via dell'incidente a muro di Valtteri Bottas, con i piloti costretti ad alzare il piede dall'acceleratore).

