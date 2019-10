Il campione portoghese vuole vincere anche al gioco di "mini-basket" sul suo jet.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 15:59 | aggiornato 27/10/2019 16:04

Non ha preso parte alla trasferta di Lecce in Serie A con la Juventus, Cristiano Ronaldo aveva bisogno di riposarsi e staccare un po' la spina, come spiegato anche da Maurizio Sarri. Il portoghese ne ha approfittato per stare un po' con la sua famiglia e lo dimostra il video postato su Instagram proprio da CR7, immortalato in compagnia del figlio sul suo jet privato.

Un siparietto divertente, che ricorda la celebre scena di "Tre uomini e una gamba", quando Giovanni esulta come se avesse vinto la Champions League dopo aver battuto il bambino/bambina di turno.

Cristiano Ronaldo ha fatto un po' la stessa cosa, perché mentre si cimentava in una partita di "mini-basket" con il figlio. in bilico fino all'ultimo tiro, nel momento in cui ha vinto matematicamente ha esultato come se avesse segnato davvero, salvo poi chiedere il cinque al piccolo Cristiano Ronaldo Junior. Sì, CR7 vuole vincere sempre. Anche in una partita a mini-basket con suo figlio.