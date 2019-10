Calciomercato, Napoli e Juventus ci provano per Son

E molto probabilmente non saranno le sole società a tentare un approccio, perché l'esterno d'attacco 27enne piace moltissimo anche al Manchester United. Secondo quanto riportato da "Express", pure i Red Devils proveranno un approccio con il Tottenham a gennaio per capire se ci sia realmente la possibilità di avviare una vera e propria trattativa.

In Inghilterra sono certi però che Juventus e Napoli ci proveranno già nella sessione di calciomercato invernale per sondare quanto meno il terreno.

Il sudcoreano, "giocatore dell'anno" del Tottenham la scorsa stagione, non sta trovando lo stesso spazio e - come riportato dai media britannici - potrebbe cercarlo altrove.

Il 27enne, protagonista della cavalcata degli Spurs verso la finale di Champions League poi persa contro il Liverpool, potrebbe lasciare la Premier League per approdare in Serie A.

