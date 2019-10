Il ds Salihamidzic non vuole vendere il giocatore tedesco, finito nel mirino dell'Inter per gennaio.

27/10/2019

Thomas Muller non è nel suo miglior momento al Bayern Monaco, questo non è certo un mistero. Il tedesco non trova spazio, le sirene di calciomercato si sono accese su di lui e anche l'Inter e il Manchester United ci starebbero pensando, già in ottica della sessione di gennaio.

Nonostante questa situazione, però, da parte del club bavarese non c'è alcuna intenzione di privarsi del calciatore tedesco, come spiegato senza mezzi termini dal ds Salihamidzic, che ha di fatto blindato Muller:

Non ci sono offerte. State scrivendo un romanzo. Abbiamo alcuni giocatori che staranno fuori per diversi mesi e voi cercate di convincerci che dobbiamo cedere qualcuno. Di vendere Muller a gennaio non se ne parla proprio.

Per non rovinare ulteriormente gli equilibri nello spogliatoio non ci dovrebbero essere nemmeno acquisti in attacco, anche se dall'Inghilterra rumors di calciomercato parlano di una potenziale offerta da 100 milioni di euro per strappare Gabriel Jesus al Manchester City.