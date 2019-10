L'episodio accade in Bundesliga 2, nel finale della gara tra Karlsruher e Hannover.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 08:59 | aggiornato 27/10/2019 09:06

Chi ricorda ancora con nostalgia il placcaggio di Sebastiano Rossi su Christian Bucchi dopo il calcio di rigore di Nakata in un lontano Milan-Perugia, non potrà che associare quell'episodio a quanto accaduto ieri nella partita tra Karlsruher e Hannover, valida per il campionato di Bundesliga 2 (seconda serie tedesca, equivalente della nostra Serie B).

Subito dopo la rete del 3-3 siglata dal difensore dei padroni di casa Gordon, autore di una doppietta, il portiere avversario Zieler ha deciso di vendicarsi con un montante terminato direttamente nei gioielli di famiglia dell'avversario (facendo finta di non voler farlo, ma di voler colpire il pallone), "colpevole" di essergli passato troppo vicino nella sua esultanza, nel tentativo di andare a prendersi in pallone dalla porta per portarlo verso il centrocampo.

Bundesliga 2, Zieler colpisce Gordon dopo il gol del pareggio

Come si può vedere c'è chiaramente un bel po' di teatro di Gordon, ma il colpo è evidente e va a segno. Zieler è stato inevitabilmente espulso (per doppia ammonizione però, non per espulsione diretta), lasciando l'Hannover senza portiere per gli ultimi 5 minuti di gioco (quelli del recupero) visto che erano finite le sostituzioni. La partita di Bundesliga 2 si è conclusa comunque sul risultato di 3-3.

