WWE SmackDown 25 ottobre 2019

Direttamente dallo Sprint Center del Kansas City, nel Missouri, una nuova puntata dello show blu, l'ultima prima di Crown Jewel.

di Marco Ercole - 26/10/2019 06:33 | aggiornato 26/10/2019 06:37

Ultima puntata di WWE SmackDown prima di Crown Jewel, il PPV in Arabia Saudita per il quale sono annunciati dei super match con ospiti d'eccezione e esordienti sul ring nel mondo del World Wrestling Entertainment.

Uno di questi è Cain Velasquez, che combatterà contro Brock Lesnar per il titolo WWE dopo essere arrivato in soccorso di Rey Mysterio in occasione del debutto dello show blu su FOXSport.

Proprio stasera i due rivali si affronteranno in un faccia a faccia prima del loro match ufficiale, come piatto forte di una serata piena di appuntamenti da non perdere.

In programma anche un incontro tra la sfidante al titolo femminile di Bayley, Nikki Cross, e Mandy Rose. E poi Big E e Kofi Kingston rappresenteranno io New Day in una sfida con i campioni di coppia Dolph Ziggler e Robert Roode.

Per concludere le anticipazioni, nella puntata di MizTV si affronteranno (almeno nei programmi solo verbalmente) i rappresentati di SmackDown del Team Hogan e del Team Flair in vista di Crown Jewel.

Tutto questo e molto altro ancora ve lo racconteremo come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica settimanale sul wrestling a cura di FOXSports.it.

MizTV con Team Hogan e Team Flair

Mentre i WWE Hall of Famers Hulk Hogan e Ric Flair preparano il terreno per Crown Jewel, Roman Reigns, Shorty G e Ali non vedono l'ora di affrontare Shinsuke Nakamura, King Corbin, Sami Zayn e Cesaro.

The New Day vs Dolph Ziggler e Robert Roode

Dopo che The Showoff e The Glorious One guadagnano un'importante vittoria su The New Day, The Revival e gli Heavy Machinery raggiungono il ring per una caotica preview del più grande Tag Team Turmoil Match della storia a Crown Jewel.

Lacey Evans vs Camron Connors (Local Competitor)

Dopo aver quasi perso il match per count-out pur di non condividere il ring con un'atleta locale del Kansas City, Lacey Evans piazza un Woman’s Right a Camron Connors.

Bray Wyatt resuscita Rambling Rabbit nella Firefly Fun House

All'indomani dell'attacco infuocato di Seth Rollins, Bray Wyatt dà gli ultimi ritocchi a una Firefly Fun House già ricostruita e celebra il miracoloso ritorno di Rambling Rabbit.

Braun Strowman interrompe il match tra Drew Gulak e Kalisto

A seguito di un'altra complicata presentazione PowerPoint, Drew Gulak esce sconfitto contro Kalisto, ma il vero dolore è servito quando Braun Strowman entra sul ring per mandare un messaggio a Tyson Fury.

Daniel Bryan non accetta l'offerta di Sami Zayn e Shinsuke Nakamura

Mentre Daniel Bryan raggiunge Michael Cole per un'intervista sul ring, l'Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura e Sami Zayn lo interrompono per presentare all'ex WWE Champion l'opzione di allearsi con "The New" Daniel Bryan.

Mandy Rose vs Nikki Cross

Una settimana dopo aver guadagnato l'opportunità di sfidare Bayley per la SmackDown Women’s Championship, Nikki Cross continua la sua ascesa nella divisione femminile del roster blu vincendo con The Golden Goddess.

Brock Lesnar ha una sorpresa per Cain Velasquez e Rey Mysterio

Mentre Cain Velasquez attendeva il suo face-to-face con Brock Lesnar al fianco di Rey Mysterio, Paul Heyman ha rivelato cosa avesse tenuto impegnato il WWE Champion durante Friday Night SmackDown.

Mentre Rey Mysterio e Cain Velasquez contro le condizioni di Dominick dopo l'attacco ricevuto da The Beast Incarnate, Brock Lesnar li interrompe colpendoli con un bidone e assesta su di loro due F5.

Roman Reigns, Shorty G e Ali vs King Corbin, Shinsuke Nakamura e Cesaro

Hulk Hogan conduce Roman Reigns, Ali e Shorty G nella battaglia mentre il duo del team di Ric Flair è supportato da Cesaro nello showdown di WWE Crown Jewel.