Grande attesa per il big match tra Stefanos Tsitsipas e Roger Federer nella semifinale del torneo di Basilea

di Diego Sampaolo - 26/10/2019 07:42 | aggiornato 26/10/2019 07:47

Stefanos Tsitsipas si è qualificato per la semifinale del torneo Swiss Indoor Open alla St. Jakobshalle di Basilea battendo a fatica il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Il ventunenne greco giocherà contro l’idolo di casa Roger Federer in una semifinale attesissima. Lo svizzero non ha avuto neanche bisogno di scendere in campo perché il connazionale Stan Wawrinka ha dovuto rinunciare al quarto di finale per un infortunio alla schiena subito durante la partita vinta contro Frances Tiafoe.

Krajinovic ha dominato il primo set per 6-3 con due break nel quinto e nel nono game. Tsitsipas ha vinto il secondo set con un solo break conquistato ai vantaggi. Dopo uno scambio di break all’inizio del terzo set i due giocatori hanno tenuto il servizio fino al settimo game quando Tsitsipas ha conquistato il break decisivo e ha tenuto agevolmente gli ultimi due game al servizio concludendo la partita al primo match point. Stefanos Tsitsipas:

Giocare contro Roger qui è diverso rispetto ad affrontarlo su altri campi. Dovrò cercare di essere calmo e di essere aggressivo. Ho imparato a conoscerlo meglio alla Laver Cup, giocandoci anche il doppio insieme, quindi mi sento più pronto. So quando attaccare e quando rimanere a fondo, anche se ovviamente non posso prevedere come giocherà lui

Il ventiduenne Reilly Opelka ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo un’ora e 33 minuti di gioco grazie a 31 ace qualificandosi per l'altra semifinale. Opelka si è preso la rivincita nei confronti dello spagnolo, che aveva vinto il precedente scontro diretto con il punteggio di 6-4 7-5 a Shanghai due settimane fa.

Opelka sfiderà in semifinale il Next Gen australiano Alex De Minaur, che ha superato il tedesco Jan Lennard Struff con il punteggio di 6-4 7-6 (7-4).

Sorteggiati i gironi delle WTA Finals di Shenzhen

Shenzhen ospita da domenica le WTA Finals, che arrivano in Cina dopo essersi svolte a Singapore per cinque anni. Sono stati sorteggiati i due gironi round robin del torneo delle otto maestre. Il gruppo rosso vedrà di fronte la campionessa del Roland Garros Ashleigh Barty, la vincitrice degli Australian Open, la due volte vincitrice di Wimbledon Petra Kvitova e la fresca trionfatrice della Kremlin Cup Belinda Bencic. Molto equilibrato anche il Gruppo Viola che comprende la campionessa degli US Open e di Indian Wells Bianca Andreescu, la vincitrice di Wimbledon Simona Halep, la campionessa in carica delle WTA Finals Elina Svitolina e la finalista degli US Open 2016 Karolina Pliskova.