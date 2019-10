Candreva la sblocca, poi si scatena Karamoh. Nella ripresa Lukaku salva Conte, con i nerazzurri che non riescono a sfruttare il mezzo passo falso della Juventus.

di Daniele Rocca - 26/10/2019 20:09 | aggiornato 26/10/2019 20:13

Occasione persa. Dopo il pareggio della Juventus al Via del Mare che ha aperto il sabato di Serie A, l'Inter non va oltre il 2-2 contro il Parma. Non bastano le reti di Candreva e Lukaku per avere la meglio della squadra di D'Aversa. Merito, guarda caso, proprio di un ex nerazzurro: quel Yann Karamoh che in estate ha lasciato Milano per accasarsi in Emilia.

A dir poco divertente il primo tempo a San Siro, con i nerazzurri che vanno in vantaggio grazie al destro (deviato) di Candreva. La reazione dei ducali però è immediata e porta la firma di Karamoh: prima gran botta da fuori a freddare Handanovic, poi l'assist per il raddoppio di Gervinho, che completa il sorpasso.

Nella ripresa c'è la reazione dei ragazzi di Conte, con la zampata di Lukaku (convalidato grazie alla Var). Nel finale i padroni di casa sfiorano la vittoria con il destro al volo di Esposito. Classifica di Serie A che rimane invariata: la Juventus mantiene un punto di vantaggio sull'Inter. Per rivivere le emozioni della serata di San Siro, ecco le pagelle a cura di FOXSports.it.

Getty Images Il gol di Antonio Candreva

Serie A, le pagelle di Inter-Parma

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Godin 5.5 (65' de Vrij 6), Bastoni 5.5; Candreva 7, Gagliardini 6.5 (84' Politano sv), Brozovic 5, Barella 6, Biraghi 5.5; Martinez 6 (73' Esposito 6), Lukaku 6.5. All. Conte 6.

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 6, Iacoponi 6, Dermaku 5.5, Gagliolo 5.5 (66' Pezzella 6); Kucka 5.5, Scozzarella 7; Hernani 6; Gervinho 6.5 (84' Barillà sv), Kulusevski 6.5, Karamoh 7 (71' Sprocati 6). All. D'Aversa 6.5.

I migliori

Candreva 7

È l'uomo del momento. Le occasioni più pericolose arrivano dai suoi piedi: coraggioso e fortunato in occasione del primo gol, deviato da Kulusevski prima e Dermaku poi. Bravissimo a non finire in fuorigioco e servire l'assist per la rete del pari di Lukaku. Un altro paio di conclusioni dal limite davvero pericolose.

Karamoh 7

Gol e braccia al cielo per chiedere scusa a tutto lo stadio. Non solo, anche l'assist per Gervinho, proprio come Candreva. Chissà cosa avranno pensato i tifosi dell'Inter: il ragazzino classe '98 è stato ceduto in estate al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Col senno di poi...

Scozzarella 7

Attrae tutti i palloni che passano nella sua zona. Un buco nero che risucchia quella che entra nella sua orbita. Detta i tempi della propria squadra e spezza quelli degli avversari: D'Aversa l'ha studiata alla perfezione e grazie al suo numero 21 è riuscito ad annullare le fonti di gioco nerazzurre.

I peggiori

Godin 5.5

Continua il suo momento no con la maglia dell'Inter. Sul primo gol non riesce ad accorciare in tempo sulla conclusione da fuori di Karamoh, sul secondo si fa attrarre dal pallone e perde il duello in velocità con proprio con il francese, che poi è bravo ad appoggiare per Gervinho. Dopo un'ora di gioco Conte lo richiama in panchina e inserisce de Vrij: l'ex Atletico non l'ha presa affatto bene.

Brozovic 5

C'è anche chi ha maggiori colpe rispetto a Godin. Prima sbaglia il retropassaggio, intercettato da Karamoh che si invola verso l'area interista, poi buca l'intervento di testa che spalanca la strada proprio all'ex Inter. Nella ripresa si riprende e rimette ordine nella manovra nerazzurra, ma la sua partita è già ampiamente macchiata.