Dopo la gara contro il Lokomotiv Mosca, la Juventus è stata impegnata contro il Lecce al Via del Mare, nel match valido per la 9ª giornata di Serie A . I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato sul Bologna, tre punti che hanno permesso alla Juve di rimanere in testa alla classifica fino al turno scorso. Il Lecce, invece, arriva dal pareggio contro il Milan, arrivato all'ultimo minuto grazie alla rete di Calderoni.

