I nerazzurri passano con Candreva ma i Ducali la ribaltano con Karamoh e Gervinho. È Lukaku a segnare la rete del definitivo pareggio.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 23:06 | aggiornato 26/10/2019 23:10

Inter-Parma è stato l'anticipo delle 18 della 9ª giornata di Serie A andato in scena a San Siro. Per i nerazzurri due vittorie nelle partite precedenti: la prima in campionato contro il Sassuolo per 4-3, la seconda in Champions League contro il Borussia. Una vittoria anche per il Parma nell'ultimo turno, il 5-1 ottenuto in casa contro il Genoa.

Candreva porta in vantaggio i padroni di casa ma i Ducali ribaltano il risultato grazie a due reti nel giro di pochi minuti messe a segno da Karamoh e Gervinho. Ci pensa poi Lukaku a segnare il gol del definitivo 2-2.

L'Inter giocherà l'anticipo del martedì del turno infrasettimanale, il 29 ottobre alle 21 in casa del Brescia. Il Parma giocherà lo stesso giorno ma alle 19, al Tardini contro il Verona.