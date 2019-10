Molti cambi nella squadra bianconera: chance per Demiral e Danilo, in attacco ci sono Dybala e Higuain. Farias titolare nei pugliesi.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 14:03 | aggiornato 26/10/2019 14:12

La Juventus riparte in campionato dopo la partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca e lo fa nella partita in casa del Lecce, in uno stadio Via Del Mare caldissimo non solamente per l'entusiasmo del pubblico pugliese.

Nella squadra bianconera ci saranno molti cambi rispetto alle ultime uscite come preannunciato da Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia, a partire dall'assenza di un Cristiano Ronaldo neanche convocato: in attacco ci sarà il tandem composto da Dybala e Higuain.

Variazioni anche altrove perché ci sarà la prima chance da titolare per Emre Can con il ritorno di Danilo al posto di Cuadrado, Bentancur dà riposo a Khedira. Nel Lecce ci sarà Mancosu dietro a Farias e Babacar con Liverani che decide di lasciare Falco in panchina e dare fiducia all'ex Cagliari, decisivo nella sfida al Milan.

Bentancur partirà titolare contro il Lecce

Serie A, formazioni ufficiali di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Perticcione; Mancosu; Farias, Babacar.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Higuain, Dybala.