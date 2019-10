Il tecnico parla alla vigilia della sfida in casa della Roma: "Chi critica lui colpisce tutta la squadra, niente isterismi".

Il Milan di Pioli è ancora alla ricerca dei suoi primi 3 punti, dopo il debutto in campionato della scorsa settimana terminato con il 2-2 contro il Lecce ma la prossima partita vedrà i rossoneri andare a giocare in casa della Roma.

Una partita molto difficile e sentita per il nuovo allenatore, che allo stadio Olimpico ha affrontato i giallorossi in diversi derby quando sedeva sulla panchina della Lazio. Ora però la sua concentrazione è rivolta tutta alla sua nuova avventura e in questi 7 giorni ha potuto lavorare.

In questa settimana abbiamo potuto conoscerci e abbiamo fatto un buon lavoro, è il momento di mettere in campo tutto ciò che abbiamo preparato.

Nella conferenza alla vigilia della partita contro la Roma però, il nuovo allenatore del Milan ha parlato specialmente dei tanti attacchi subiti da alcuni calciatori della sua rosa. Primo fra tutti Suso, che però è ancora imprescindibile per Pioli.

Suso è stato criticato dopo Milan-Lecce

Roma-Milan, le parole di Pioli su Suso: "Giocherà finché mi darà garanzie"

Parlando in vista di Roma-Milan, Pioli è stato chiaro sulla sua rosa e sulla sua opinione riguardante Suso: