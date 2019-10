Secondo quanto riportato dalla Stampa le forze di polizia hanno fermato nella sua abitazione il 54enne Raffaele Piccolo, che in passato ha lavorato come agente della polizia postale, con l'accusa di stalking nei confronti del giocatore (e di aver tentato il medesimo reato nei confronti del cantante Guido Lembo).

