Il dirigente rossonero parla del possibile ritorno dello svedese: "Credo abbia paura di non essere più dominante".

Paolo Maldini torna a parlare del futuro del Milan: Sky Sport ha ascoltato il dirigente rossonero in un'intervista divisa in due parti e dopo aver chiarito le sue ambizioni per il club di cui è stato a lungo capitano, ora si concentra anche sulle mosse di calciomercato.

In particolare l'ex difensore ha voluto chiarire la sua opinione espressa più volte in queste settimane, in particolare parlando dell'avvicendamento in panchina fra Giampaolo e Pioli: la rosa di questa stagione è sicuramente migliore della precedente.

In più Maldini ha voluto parlare di una suggestione (o meglio un sogno), cioè quello di rivedere Zlatan Ibrahimovic on la maglia del Milan magari già in questa stagione. Questa ipotesi sembra essere difficile, anche per la volontà dell'attuale centravanti dei Los Angeles Galaxy.

Maldini: "Un ritorno di Ibrahimovic al Milan? Non accetterebbe la panchina"

Ai microfoni di Sky Sport, dove ieri aveva spiegato che non ha intenzione di sposare un progetto che vedrà il ritorno ad alti livelli del Milan fra 10 o 15 anni, Maldini ha spiegato cosa lo ha riportato in rossonero e commentato le voci su Ibrahimovic.