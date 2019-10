Il tecnico parla dopo il pareggio in casa del Lecce: "Higuain? Era cosciente, credo tornerà con noi. Abbiamo vanificato troppe occasioni".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 17:42 | aggiornato 26/10/2019 17:46

Secondo pareggio in campionato per la Juventus di Sarri, che viene fermata dal Lecce nel primo anticipo della nona giornata di Serie A. Risultato che si aggiunge alle ansie sulle condizioni di Pjanic (uscito per un problema muscolare) e di Higuain (che ha subito un durissimo colpo in testa col portiere Gabriel).

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato di questo proprio l'allenatore della Juventus, analizzando la prestazione vista in casa della Juventus, le condizioni dei due giocatori usciti malconci e il calcio di rigore provocato dal fallo di mano di De Ligt.