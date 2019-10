Brutte notizie per Sarri che perde il suo regista per un problema muscolare dopo circa un'ora di gioco.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 16:26 | aggiornato 26/10/2019 16:31

Notizia negativa per la Juventus durante la partita in casa del Lecce: la squadra bianconera ha infatti perso dopo un'ora di gioco Miralem Pjanic, costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare.

Il bosniaco è uscito ed è stato sostituito da Khedira per un infortunio alla coscia destra. Pjanic è rimasto in panchina dove però si è seduto con del ghiaccio sulla gamba dolorante, in attesa di scoprire l'entità del problema.