Juventus, il Manchester United abbassa l'offerta per Mandzukic

Il contratto del croato scadrà nel giugno del 2021 e per questo motivo la sua incidenza sui conti della società bianconera è ancora rilevante. Il Manchester United spingerà ancora per averlo a gennaio ma la Juventus potrebbe ricavarne molto meno della somma che, con un sì del giocatore, avrebbe potuto ricavare solo pochi mesi fa.

Stando a quanto riportato dal Corriere di Torino, lo United non farà più offerte come quella estiva da circa 15 milioni di euro: la proposta in arrivo dovrebbe invece riguardare il peso a bilancio di Mandzukic che al momento ammonta a circa 5 milioni.

I Red Devils sono da tempo interessati a Mandzukic e stanno cercando un centravanti disponibile e di esperienza. Ma a quanto pare la squadra inglese non sarebbe più disposta a pagare la cifra inizialmente chiesta per lui dalla Juventus.

Che l'avventura di Mario Mandzukic con la maglia della Juventus sia ormai finita è chiaro anche dalle parole dette in queste settimane da Maurizio Sarri e Fabio Paratici, con un ritorno del croato nelle rotazioni della squadra da escludere nonostante il calciomercato in Cina e Qatar sia chiuso.

