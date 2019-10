Juventus, ansia per Higuain: Pipita in ospedale per il colpo in testa

Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà di Sky Sport, Higuain è stato portato dai medici nello spogliatoio in barella (pur rimanendo sempre cosciente) dopo essersi accasciato sul campo e il passo successivo è stato portarlo nell'ospedale più vicino dove probabilmente sarà sottoposto a una tac per capire se è stata riportata una commozione cerebrale.

Higuain ha deciso di rimanere in campo nonostante il colpo ricevuto (con fasciatura a turbante in testa) ma subito dopo il fischio finale l'attaccante della Juventus si è accasciato al suolo ancora decisamente confuso per quanto successo una ventina di minuti prima allarmando lo staff bianconero.

La Juventus esce in cattive condizioni dalla partita in casa del Lecce: i bianconeri hanno racimolato solo un pareggio contro i pugliesi ma i danni li hanno subiti anche Pjanic e soprattutto Gonzalo Higuain.

