Il tecnico nerazzurro parla dopo il 2-2 interno contro il Parma: "Giocano sempre gli stessi, con la società capiremo dove migliorare".

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 20:50 | aggiornato 26/10/2019 20:55

L'Inter pareggia in casa contro il Parma e perde una grossa occasione: i nerazzurri infatti non sono riusciti a sfruttare il pareggio della capolista Juventus con il Lecce per tornare in testa alla classifica dopo le ultime due giornate di campionato.

Lo sa anche Antonio Conte, che ha parlato nelle interviste dopo la partita ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione della sua Inter, andata in vantaggio grazie alla rete di Candreva e poi brava a recuperare dopo aver subito due gol dai Ducali.