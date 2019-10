La refurtiva consisterebbe in un tagliaerba, un'idropulitrice e una macchina del caffè. Nulla di eccessivamente prezioso quindi, ma comunque un episodio spiacevole per cui potrebbe essere presto mossa una denuncia nei confronti di ignoti.

Lo riporta il Giornale di Como che denuncia come un gruppo di ladri che in questo periodo sono particolarmente attivi nella zona dell'Olgiate Comasco (quattordici casi fra furti, tentativi di truffa o intrusione solo nell'ultima settimana) abbia fatto irruzione nel Suning Training Centre.

Brutta notizia per l'Inter da Appiano Gentile . I tifosi stiano però tranquilli, non si tratta di un infortunio per un membro della rosa a disposizione di Antonio Conte quanto un furto subito al campo di allenamento nerazzurro.

