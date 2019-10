Questa può davvero essere la volta buona per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel campionato italiano: il giocatore svedese potrebbe presto farsi nuovamente vedere in Serie A dopo la pesante eliminazione subita dai suoi Los Angeles Galaxy nel derby contro il L.A. FC nei playoff della MLS.

Dopo la partita sono arrivati un gestaccio dello svedese nei confronti di alcuni tifosi e soprattutto delle dichiarazioni molto pesanti nei confronti di tutta quanta la competizione degli Stati Uniti a cui partecipa da due anni.

Non so cosa farò nella prossima stagione, se resto la MLS sarà ancora seguita mentre se vado via nessuno se ne ricoderà. Giocare in uno stadio così piccolo per me è come un allenamento, io giocavo in quelli da 80.000 spettatori.