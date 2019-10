Durante Kiel-Bochum di Zweite Liga, Eberwein stoppa un pallone mentre si sta riscaldando dietro la linea di fondo ma prima che la sfera esca dal campo. Risultato? Penalty assegnato dal VAR.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 09:20 | aggiornato 26/10/2019 09:24

La seconda divisione tedesca ci ha regalato ieri sera uno dei momenti che si candida a essere il più incredibile di tutta la stagione: durante Kiel-Bochum infatti è stato assegnato un calcio di rigore per colpa di un giocatore che non era neanche in campo.

Acaba de pasar algo alucinante en la 2. Bundesliga. Un delantero del Bochum disparó un tiro desviado del arco, pero un suplente del Kiel, que calentaba en el fondo, decidió parar la pelota antes que saliera… ¡Y ESO PROVOCÓ UN PENAL! pic.twitter.com/cjUJrvMFLj — Raúl Muñoz (@RaulMunozMX) October 25, 2019

Il "colpevole" è Eberwein, attaccante della squadra di casa: il giocatore si stava scaldando dietro la porta del suo estremo difensore e al 38esimo minuto (mentre la sua squadra era in vantaggio di un gol) ha provocato l'assegnazione di un penalty.

La sua colpa è aver stoppato un tiro di Ganvoula, di molto a lato, prima che la sfera avesse oltrepassato totalmente la linea di fondo campo. A quel punto l'arbitro Timo Gerach viene richiamato dal direttore di gara in sala VAR per rivedere l'azione.

Al replay pare evidente che Eberwein abbia fermato la palla prima che uscisse e l'arbitro non ha altra scelta che assegnare il calcio di rigore (come da regolamento visto che i giocatori non in campo non possono interferire). Ganvoula lo trasforma e trova il momentaneo pareggio che però non durerà: il Kiel ha infatti segnato ancora e vinto, rendendo quasi ininfluente l'incredibile ingenuità del suo giocatore.