Genoa-Brescia, Thiago Motta fa la storia: 3 gol da 3 sostituti

Per la prima volta nel campionato italiano una squadra ha mandato in rete tutti i subentrati messi in campo: Agudelo, Kouame e Pandev.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 22:49 | aggiornato 26/10/2019 22:55

Il debutto di Thiago Motta sulla panchina del Genoa non poteva davvero essere migliore: non soltanto la squadra dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain ha giocato e vinto in rimonta contro il Brescia ma la mano dell'allenatore si è vista immediatamente. Le Rondinelle erano passate in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Tonali ma il nuovo tecnico dei rossoblu ha letteralmente ribaltato la partita con i suoi cambi, inserendo Agudelo, Kouame e Pandev. Tutti e 3 i subentrati sono andati in gol fissando il risultato sul 3-1 finale e permettendo a Thiago Motta di entrare nella storia del campionato di Serie A: il suo Genoa è infatti la prima squadra ad aver mai mandato in rete tutti i giocatori inseriti in campo. Un biglietto da visita niente male all'esordio da allenatore dei liguri.