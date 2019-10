Il giocatore inglese è già un punto fermo della difesa giallorossa e la dirigenza ha già contattato i Red Devils per acquistarlo a titolo definitivo.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 18:17 | aggiornato 26/10/2019 18:21

Sono bastati poco meno di due mesi a Chris Smalling per conquistare la Roma: il difensore inglese, protagonista dello sfortunato incidente in Europa League in cui l'arbitro ha deciso di fischiare un rigore per fallo di mano quando il pallone lo aveva chiaramente colpito sul volto, è diventato subito titolare nei giallorossi.

Dal suo arrivo in prestito secco dal Manchester United, il colossale centrale ha preso il posto a Fazio ed è ora una delle certezze della retroguardia agli ordini di Fonseca. Al punto che la dirigenza starebbe già facendo i primi passi per non farlo scappare.

Come detto, alla fine della stagione Smalling dovrà tornare fra le fila dei Red Devils per la fine del prestito ma nei piani di Petrachi questa sarà soltanto una tappa di passaggio: la Roma infatti vuole cominciare a muoversi per assicurarselo a titolo definitivo.

Smalling sarà acquistato dalla Roma

Roma, contatti per acquistare Smalling a titolo definitivo

Secondo quanto riportato dal Mirror, ci sarebbe già stato un incontro fra le parti venerdì per decidere il futuro di Smalling: la Roma è decisa ha comprarlo per renderlo il punto fermo della difesa anche nelle prossime stagioni e con quanti soldi sono stati spesi per prendere Maguire ci sarebbe poco spazio per lui a Old Trafford. Per questo l'inglese potrebbe acconsentire e rendere ufficiale il suo matrimonio coi capitolini.