Primo contatto fra i nerazzurri e la dirigenza dei catalani: il croato vuole partire ed è valutato circa 35 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 13:10 | aggiornato 26/10/2019 13:15

L'Inter ha deciso di accelerare per il grande colpo a centrocampo in inverno e il prescelto della società nerazzurra sembra essere Ivan Rakitic: il croato ha perso ormai il posto da titolare nella formazione dei campioni di Spagna e potrebbe lasciare la Catalogna per non stare fuori nella stagione che precede gli Europei 2020.

Conte vorrebbe un profilo come quello dell'ex Siviglia, che a Milano si riunirebbe col compagno nella Nazionale croata Brozovic, e per farlo la dirigenza avrebbe già mosso i primi passi sondando il terreno in vista della sessione di calciomercato di gennaio.

Stando a quanto riportato da Sport infatti, la distanza fra l'offerta dell'Inter e la domanda del Barcellona si potrà presto assottigliare specialmente dopo un primo contatto che ci sarebbe stato fra le parti pochi giorni fa.

L'Inter spinge per portare Rakitic a Milano durante la sessione di calciomercato invernale

La rivelazione del quotidiano sportivo catalano spiega che una delegazione dell'Inter sarebbe stata a Barcellona per parlare con il club blaugrana del suo centrocampista: Rakitic al momento è valutato 35 milioni di euro, cifra che per ora è lontana dall'offerta nerazzurra.

Dall'incontro però sembra derivare dell'ottimismo, anche grazie alla possibilità di inserire eventualmente qualche contropartita tecnica nell'operazione. Dal canto suo il croato ha deciso di partire e Milano sarebbe una destinazione molto gradita: il primo contatto ha messo la trattativa su una buona strada.