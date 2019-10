Il Toro nella mente della dirigenza è il sostituto ideale e la grande considerazione nei suoi confronti di Messi è solamente un motivo in più per provare l'affondo. Con l'Inter che però non vuole mollare il suo gioiello .

Stando alle indiscrezioni di As, gli scout del Barcellona hanno visionato più volte Martinez nelle partite casalinghe dell'Inter di questa stagione convinti anche che Suarez lascerà la Catalogna nella prossima estate per provare magari l'esperienza negli Stati Uniti.

Il Barcellona punta forte Lautaro Martinez : il Toro è da tempo nella lista di calciomercato dei Campioni di Spagna, anche perché la stima di Messi nei suoi confronti non è più un segreto dopo le partite che la Pulce ha giocato in Nazionale con il giocatore dell' Inter .

