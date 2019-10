Il presidente delle Rondinelle annuncia: "Aveva il rinnovo automatico con 25 presenze ma l'ho prolungato perché lo stimo. Tonali? Lo tengo".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 11:32 | aggiornato 26/10/2019 11:36

L'infortunio subito durante la partita contro la Fiorentina è un duro colpo per Daniele Dessena, che ancora una volta dovrà stare fermo per problemi fisici: la rottura del malleolo arrivata dopo il contrasto con Pulgar terrà il giocatore del Brescia fuori dal campo almeno fino al 2020.

Il centrocampista, estremamente sfortunato negli anni con gli infortuni, ha lasciato il campo in barella e Corini dovrà fare a meno di lui per mesi. Anche il presidente Cellino è conscio della sua importanza in campo e fuori, ma il patron ha deciso di fare un bellissimo gesto nei suoi confronti.

L'ex proprietario di Cagliari e Leeds ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport rivelando che ha deciso personalmente di prolungare il contratto di Dessena fino al 2021 facendo un dovuto strappo alla regola.

Dessena starà fuori fino al 2020 per infortunio

Brescia, l'annuncio di Cellino: "Ho rinnovato il contratto a Dessena"

Nell'intervista rilasciata al quotidiano rosa, il presidente del Brescia ha spiegato di aver rinnovato il contratto al suo giocatore nonostante probabilmente non potrà raggiungere la quota stabilita di partite giocate per farlo scattare in automatico.