Sarà nostra premura collaborare con entrambi i club per capire la fonte di tutto questo: chiediamo a tutti di non condividere quell'immagine.

Questo atto è vergognoso e non rappresenta valori e tifosi dello Swansea, non tollereremo nessun comportamento simile: qualunque tifoso sarà visto mostrare quel materiale sarà perseguito legalmente.

L'episodio, già condannato da tutte le parti in causa, è stato anche commentato da un comunicato dello Swansea City che ha ovviamente preso le distanze da quanto successo e spiegando che ci sarà tolleranza zero nei confronti di chiunque sarà identificato o si permetterà di esibire quel materiale.

Qualcuno si è infatti permesso di stampare dei biglietti aerei finti con il nome dell'attaccante argentino scomparso in un incidente all'inizio dell'anno mentre volava in Galles proprio per firmare con la sua nuova squadra, il Cardiff.

