Il difensore francese si ferma ancora dopo i 90 minuti giocati contro l'Eibar: ennesimo infortunio per lui negli ultimi anni.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/10/2019 19:23 | aggiornato 26/10/2019 19:28

Le condizioni di Samuel Umtiti sono sempre più un caso per il Barcellona, che oramai da più di un anno non può più fare affidamento su un difensore che solamente nell'estate del 2018 vinceva da titolare e protagonista la Coppa del Mondo con la sua Francia.

Se nelle sue prime due stagioni con la maglia dei catalani ha collezionato 50 presenze, la sua media di apparizioni coi blaugrana è letteralmente crollata per via degli infortuni che lo hanno tormentato da dopo quell'estate partendo dal suo ginocchio sinistro.

L'operazione che subì quando aveva 17 anni ha infatti creato grandi problemi a Umtiti che proprio per giocare i Mondiali non ha voluto operarsi nel 2018. A quel punto però il conto è stato presentato con l'infortunio al ginocchio che tutt'ora non gli ha permesso di giocare due partite consecutive.

Umtiti ancora infortunato: non gioca due partite di fila dal 2018

Barcellona, calvario Umtiti: non gioca due partite consecutive dal 2018

Umtiti era tornato in campo solo 10 giorni fa nella partita contro l'Eibar giocando 90 minuti ma subito dopo non ha partecipato alla trasferta di Champions League a Praga per problemi al ginocchio. Il tormento sembra tornato e starà fuori a tempo indeterminato, con il Barcellona che a questo punto dovrà decidere se puntare ancora su di lui in futuro.