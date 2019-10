Alcuni tifosi dello Swansea hanno stampato centinaia di biglietti aerei con il nome del calciatore argentino tragicamente scomparso.

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 20:59 | aggiornato 25/10/2019 23:04

Inizia nel peggiore dei modi il derby gallese tra Swansea e Cardiff, valido per la 14esima giornata di Championship e in programma domenica alle ore 13 al Liberty Stadium. Sui social sono infatti comparse delle foto che ritraggono finti biglietti aerei con su scritto il nome di Emiliano Sala, il calciatore argentino tragicamente scomparso lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo.

A stamparli alcuni tifosi, o presunti tali, dello Swansea, che hanno pensato bene di offendere la memoria di un ragazzo volato via troppo presto. Per chi non lo ricordasse, Emiliano Sala è morto mentre stava viaggiando da Nantes a Cardiff per iniziare una nuova avventura in Premier League.

Era a bordo di un Piper PA-46 Malibu che non è mai arrivato a destinazione ma è precipitato nella Manica. Dopo giorni di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato in fondo al mare insieme al relitto del velivolo.