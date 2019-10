Azzurri impegnati a Ferrari domenica alle 15.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 13:11 | aggiornato 25/10/2019 13:15

SPAL-Napoli è il match della 9ª giornata di Serie A in programma domenica 27 ottobre alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Gli azzurri sono reduci dall'impegno di Champions contro il Salisburgo, che ha visto Mertens superare il record di gol di Maradona grazie alla sua doppietta. In campionato, invece, la squadra di Ancelotti ha battuto 2-0 il Verona nell'ultimo turno. Una vittoria anche per la SPAL, che ha superato il Cagliari in casa.

SPAL-Napoli: le probabili formazioni

Getty Images Milik titolare dal 1' contro la SPAL

Semplici può contare di nuovo su Strefezza, tornato dalla squalifica, anche se Sala dovrebbe essere in campo dal primo minuto. In difesa spazio a Cionek al posto di Igor, mentre a centrocampo si rinnova il ballottaggio tra Valdifiori e Murgia. Di Francesco in panchina, visto che in settimana si è allenato a parte. Petagna dovrebbe giocare regolarmente, insieme a Floccari nei due davanti.

Nel Napoli Ancelotti dovrebbe mischiare le carte dopo l'impegno europeo. Spazio a Ospina tra i pali, mentre a centrocampo potrebbero riposare Allan e Ruiz. In attacco titolare Milik, e dovrebbe essere confermato Mertens dopo la gara austriaca. Ghoulam titolare sulla sinistra anche se l'algerino è insidiato da Mario Rui, recuperato.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici.

Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

SPAL-Napoli: dove vederla in TV e streaming

SPAL-Napoli sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, e sarà il match in esclusiva per la piattaforma di streaming. È possibile però vedere SPAL-Napoli anche su Sky, grazie alla partnership con DAZN, sul canale 209 della piattaforma satellitare.