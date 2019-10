Il capitano dei Blancos è stato multato di 1 milione di euro per aver trasferito compensi derivanti da diritti d'immagine a una sua azienda.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 11:19 | aggiornato 25/10/2019 11:24

Una multa da un milione di euro. L'ha ricevuta Sergio Ramos per frode fiscale. A raccontare la vicenda è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, secondo cui il capitano del Real Madrid avrebbe trasferito i proventi dei suoi diritti d'immagine ad una sua azienda con l'obiettivo di pagare meno tasse.

Grazie a questi movimenti che sono emersi soltanto in questi giorni, avrebbe così frodato il fisco negli esercizi 2012, 2013 e 2014. La vicenda potrebbe essere solo agli inizi, ma intanto il difensore delle Merengues ha accettato di pagare una multa di un milione di euro.

Lo spagnolo però avrebbe intenzione di impugnare la sentenza e fare ricorso affinché venga annullata. Nel frattempo avrebbe deciso di pagare solo per silenziare le polemiche. Non è la prima volta comunque che Sergio Ramos si ritrova invischiato in problemi fiscali: in passato ha già ricevuto una multa per il triennio 2006-2008.