Giallorossi che ospitano la squadra di Pioli per la gara delle 18.

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 14:07 | aggiornato 25/10/2019 14:11

Roma-Milan è il match delle 18 della 9ª giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico vede i giallorossi reduci dal pareggio pieno di polemiche contro il Gladbach. In campionato, la squadra di Fonseca ha pareggiato 0-0 a Genova contro la Sampdoria domenica scorsa. Un pareggio amaro anche per il Milan di Pioli, che si è visto recuperare a tempo scaduto dal Lecce, che ha portato a casa un 2-2 da San Siro.

Roma-Milan: probabili formazioni

Getty Images Piatek dovrebbe partire dal primo minuto contro la Roma

Continua l'emergenza infortuni in casa Roma, con Cristante, Kalinic e Diawara indisponibili oltre ai lungodegenti Zappacosta e Pellegrini. Squalificato Kluivert, si prova un recupero all'ultimo minuto per Mkhitaryan e Under. In mediana dovrebbe trovare nuovamente spazio Pastore con Veretout, mentre Perotti dovrebbe essere titolare sulla sinistra. In avanti Dzeko torna titolare dopo Genova.

Dubbio in attacco per Pioli, con Piatek in ballottaggio con Leao per il ruolo di centravanti. Sulla sinistra del tridente confermato Calhanoglu, mentre Calabria sarà nuovamente titolare sull'out difensivo destro.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Roma-Milan in TV e streaming

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canale Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. È possibile vedere Roma-Milan in streaming attraverso Sky Go, riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web TV di Sky accessibile tramite l'acquisto di ticket.