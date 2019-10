Il tecnico francese fatica a comunicare con l'attaccante ex Eintracht: le immagini durante la partita col Galatasaray parlano chiaro.

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 11:37 | aggiornato 25/10/2019 11:42

C'è un problema al Real Madrid tra Zinedine Zidane e Luka Jovic: i due non si capiscono. Non in senso figurato, proprio in senso letterale. Almeno questo emerge dalle immagini evidenziate da Movistar nel finale del match di Champions League vinto 1-0 dai Blancos in casa del Galatasaray grazie al gol di Kroos al 18'.

Jovic soy yo y Zidane era mi profe de matemáticas.pic.twitter.com/qnj6lSmuhU — Ragnar Madrid (@madrid_viking) October 24, 2019

Si vede infatti Zizou parlottare con l'attaccante prima che quest'ultimo entri in campo. Il tecnico francese gli spiega i movimenti da fare e poi chiede: "Hai capito?". La faccia del nazionale serbo è tutto un programma, così l'allenatore ci riprova: "Devi attaccare, tutto qua, attacca", gli dice in inglese.

Jovic ha poi giocato appena otto minuti contro il Galatasaray senza riuscire a lasciare il segno. Arrivato in estate a Madrid dall'Eintracht Francoforte per ben 60 milioni di euro, ad oggi ha collezionato appena 9 presenze (per un totale di 292' giocati) senza mai segnare. Che i suoi problemi di adattamento siano anche legati alla lingua?