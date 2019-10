Sono felice delle sensazioni e della stabilità che sto dimostrando. [...] Il mio 2019 è stato soddisfacente ma mi rimane tanta voglia, perché a Doha e a Wuhan ho capito che è soltanto il punto di partenza per crescere ancora. Nonostante gli infortuni di inizio stagione fino a maggio, siamo riusciti con mio papà e con Barbara Lah a tenere alta la condizione, così da migliorare il personale e fare esperienze internazionali che saranno oro per il 2020

L’atleta allenata dal padre Sergio Cestonaro ha concluso nel migliore dei modi una bella stagione, nella quale si è classificata al terzo posto nel Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz con il record personale di 14.18m, che le ha permesso di qualificarsi per i Mondiali di Doha. Nella capitale del Qatar l’atleta cresciuta nell’Atletica Vicentina è andata ad un passo dalla qualificazione per la finale realizzando 13.97m, la seconda migliore prestazione della sua carriera. Cestonaro ha vinto la terza medaglia internazionale della sua carriera dopo l’oro conquistato agli Europei Under 20 di Rieti 2013 e l’argento ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Ottavia Cestonaro:

