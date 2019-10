A due giorni da SPAL-Napoli, gara valida per la nona giornata di Serie A, ha parlato a Sky Sport il portiere degli azzurri Alex Meret, reduce da una super prestazione in Champions League contro il Salisburgo:

Sicuramente è stata importantissima per noi la vittoria di Salisburgo, per il prosieguo del percorso in Champions e per la stagione. È stata una vittoria di umiltà, di sacrificio e di gruppo, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. Speriamo di continuare così anche nelle prossime partite. Noi cerchiamo di andare in campo per vincere sempre. Ovviamente inconsciamente in Champions League metti in campo qualcosa in più, ma questo non deve accadere perché anche in campionato bisogna avere la stessa intensità. Non dobbiamo più lasciare punti per strada, ogni competizione è importante per noi