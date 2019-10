Nainggolan: "Posso rinunciare a tutto, ma non sarei me stesso"

Sono tornato a Cagliari anche per mia moglie Claudia che qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Qui, per lei è più facile combattere la sua battaglia

"Serate, discoteche e alcol? Posso rinunciare, ma non sarei me stesso". Queste le parole pronunciate dal centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, in un'intervista rilasciata a SportWeek. L'ex Roma è tornato poi a parlare della sua esperienza all'Inter, fatta di poche luci e tante ombre:

